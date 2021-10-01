لحظة اصطدام قطار بشاحنة متوقفة على شريط سكة حديد فى أمريكا.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

سجل رجل إطفاء خارج الخدمة، مشهد لحادث مرعب، باستخدام كاميرا هاتفه التى وثق بها لحظة اصطدام قطار بشاحنة على القضبان فى إنديانابوليس ‏عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية، وأظهرت لقطات الفيديو شاحنة عملاقة شبه متوقفة على السكة الحديد في ولاية إنديانا قبل أن يصطدم بها القطار.

ويظهر الفيديو أن شاحنة نقل توقفت على سكة حديد في إنديانابوليس عندما كان القطار القادم غير قادر على التوقف، وتسبب الاصطدام فى انفجار وتطاير حطام الانفجار على بعد 50 مترا على الطريق، فيما علق جزء محترق ومشوه من المقطورة في مقدمة محرك القطار، ولم يصب أحد فى التصادم، نظرًا لأن الشاحنة كانت تحمل نشا الذرة فقط، ولا يوجد بداخلها السائق، وفق ما نشرته شبكة fox 59.



الشاحنة محطمة



صور القطار