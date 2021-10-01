اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 10:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لحظة اصطدام قطار بشاحنة متوقفة على شريط سكة حديد فى أمريكا.. فيديو وصور

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 04:50 م
لحظة اصطدام قطار بشاحنة متوقفة على شريط سكة حديد فى أمريكا.. فيديو وصور لحظة اصطدام الشاحنة بالقطار
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجل رجل إطفاء خارج الخدمة، مشهد لحادث مرعب، باستخدام كاميرا هاتفه التى وثق بها لحظة اصطدام قطار بشاحنة على القضبان فى إنديانابوليس ‏عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية، وأظهرت لقطات الفيديو شاحنة عملاقة شبه متوقفة على السكة الحديد في ولاية إنديانا قبل أن يصطدم بها القطار.

 

 

ويظهر الفيديو أن شاحنة نقل توقفت على سكة حديد في إنديانابوليس عندما كان القطار القادم غير قادر على التوقف، وتسبب الاصطدام فى انفجار وتطاير حطام الانفجار على بعد 50 مترا على الطريق، فيما علق جزء محترق ومشوه من المقطورة في مقدمة محرك القطار، ولم يصب أحد فى التصادم، نظرًا لأن الشاحنة كانت تحمل نشا الذرة فقط، ولا يوجد بداخلها السائق، وفق ما نشرته شبكة fox 59.

 

الشاحنة محطمة
الشاحنة محطمة
 
صور القطار
صور القطار

 

لحظة اصطدام الشاحنة
لحظة اصطدام الشاحنة

 


اصطدام شاحنة

حادث قطار

اصطدام قطار بشاحنة

حوادث قطارات فى امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة