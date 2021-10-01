لحظات الرعب والصدمة.. سيدة تقتل نجار حرقا.. غرقته بنزين وأشعلته بالنار.. فيديو

كتب عبد الله محمود

رصدت كاميرات المراقبة مشهد إشعال ربة منزل النار بجسد نجار بمنطقة الهرم، ما أسفر عن قتله فى الحال، حيث ظهرت السيدة خلال إلقائها كمية من البنزين على المجني عليه، ثم إشعالها النار به، بإلقاء عود كبريت عليه لتشتعل النار بقوة، فى الوقت الذى حاول فيه عدد من الجيران إنقاذه والسيطرة على الحريق.

وقال أفراد من أسرة الضحية وجيرانه، أنهم فوجئوا بالمتهمة ترتكب الجريمة، وتفر هاربة، إلا أنهم طاردوها وتمكنوا من ضبطها، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله، متأثرا بالإصابات التى لحقت به من حروق بأنحاء جسده.

وأضاف أحد أفراد أسرة الضحية، أن المتهمة ليست مريضة نفسيا، وأنها كانت تربطهم بها علاقة جيرة سابقة، مؤكدين أنهم لا تربطها بالمجنى عليه أى خلافات، وأنها كانت تخطط لإشعال النار بالمنزل بأكمله، وقتل جميع أفراده.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد إشعال ربة منزل النار بنجار، ما أسفر عن مصرعه، وانتقل رجال المباحث بإشراف الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمة، واقتيادها إلى ديوان القسم لاستجوابها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.