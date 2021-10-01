اليوم السابع
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الجمعة، 01 أكتوبر 2021 08:41 م
أكرم القصاص
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لبنان يحصل على منحة بـ70 مليون دولار لدعم التعليم بشرط حضور الطلاب للمدارس

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 08:06 م
لبنان يحصل على منحة بـ70 مليون دولار لدعم التعليم بشرط حضور الطلاب للمدارس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى
أ ش أ

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قال وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي إن لبنان تمكن من الحصول على منحة مالية تفوق الـ 70 مليون دولار لدعم القطاع التربوي بشرط مباشرة هذا السنة الدراسية عبر الحضور في المدارس، وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة والأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة عقب اجتماع حول سبل بدء العام الدراسي الجديد وذلك برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحضور وزراء المالية يوسف خليل، والاتصالات جوني القرم والصحة فراس الأبيض والطاقة وليد فياض والأشغال العامة والنقل علي حميّة وعدد من المسئولين.

وأكد الحلبي إصرار الحكومة على بدء العام الدراسي الجديد في الحادي عشر من الشهر الجاري بعد تأجيله من 27 سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن هناك العديد من الاحتياجات لحضور الطلاب إلى المدارس؛ ومنها تأمين المحروقات ونقل التلامذة والأساتذة والهيئة الإدارية، وتوفير الوقاية الصحية اللازمة وبدء عملية التطعيم الشاملة لكل أفراد القطاع التربوي، وذلك بالإضافة إلى توفير الإنترنت في اليوم المخصص للتعلم عن بعد، وهو يوم واحد في الأسبوع فقط، مع بحث إمكانية تلبية مطالب المعلمين.

وقال الحلبي إن المجتمعين أكدوا على أحقية مطالب الهيئة التعليمية، وتم بحث تكلفة هذه المطالب، في ضوء ورقة العمل التي عرضها المجتمعون.

ودعا المعلمين وإدارات المدارس إلى تسجيل الطلاب، مؤكدا أنه سيدعو مطلع الاسبوع المقبل ممثلي المعلمين والنقابات التعليمية والمتعاقدين الى اجتماع لعرض تفاصيل الدعم الذي لقيه القطاع التربوي هذه السنة من الجهات المانحة والحكومة اللبنانية.

وشدد على أن تسجيل الطلاب في كل مراحل التعليم يعد شرطًا ضروريًا لحصول لبنان على المنح، مشددًا على أن الجهات المانحة تسأل دومًا عن معطيات التسجيل التي لم تتوافر لدى الوزارة حتى الآن.

 


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اخبار لبنان

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