كاليفورنيا تقرر إعطاء لقاح كورونا لجميع طلاب المدارس

كتب أحمد عبد الرحمن

قررت كاليفورنيا إعطاء لقاح كورونا لجميع طلاب المدارس، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

من ناحية أخرى، أيد كريس ويتي كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، اليوم، خططًا لتطعيم الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا ضد كورونا، حيث من المقرر أن يبدأ ملايين الأطفال في تلقي لقاحاتهم بدءًا من الأسبوع المقبل، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا ونظرائه في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، إن تطعيم طلاب المدارس الثانوية سيساعد في منع تفشي المرض في الفصول الدراسية والمزيد من الاضطرابات في التعليم هذا الشتاء.

ويقتصر البرنامج في المملكة المتحدة حتى الآن على الأطفال الذين يعانون من ظروف صحية أساسية خطيرة والشباب الذين يعيشون مع أقارب ضعفاء للغاية .

وسيتم في البداية تقديم جرعة واحدة فقط من لقاح فايزر لمن هم دون سن 16 عامًا، والتي أثبتت فعاليتها بنسبة تصل إلى 55 في المائة في منع العدوى من متغير دلتا.

وسيتم إعطاء الجرعات إلى حد كبير من خلال برنامج التطعيم بالمدرسة، ويعتقد أنه سيتم طلب موافقة الوالدين - لكن الأطفال سيكونون قادرين على الإعراب عن رأيهم حال اختلف عن رأى والديهم في حالة حدوث نزاع.