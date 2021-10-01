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قوافل جامعة طنطا مستمرة بخدماتها العلاجية بالمجان دعما لحياة كريمة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 08:51 م
قوافل جامعة طنطا مستمرة بخدماتها العلاجية بالمجان دعما لحياة كريمة.. اعرف التفاصيل حياة كريمة -أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور عماد عثمان نائب رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة تقوم بعمل قوافل طبية تخدم الخدمات العلاجية بالمجان لـ1288 مواطنا بزفتى، ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن قوافل جامعة طنطا تستمر فى تقديم خدماتها العلاجية بالمجان دعما لحياة كريمة.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد أبو زيد عبر برنامجه "المبادرة" المذاع على قناة إكسترا نيوز: "هناك 60 قافلة طبية وتعليمية واجتماعية تجوب زفتى، وفى جميع المراكز بشكل دورى، وجميع القوافل يتم خلالها التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والصحة".

 

وتابع: "بناء الإنسان كان هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجامعة طنطا تهتم ببناء الإنسان وتعليم المواطنين وأعطاء ورش عمل للصناعات اليدوية البسيطة للسيدات لتتمكن من عمل الصنعة فى منزلها، وعلى من يحب أن يطور مهنته يأتي إلى الجامعة تساعده في التطوير".

 

وأوضح :"هناك مبادرة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل، وذلك وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى".


جامعة طنطا

حياة كريمة

قوافل طبية

برنامج المبادرة

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