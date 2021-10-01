قفزة فى أسعار الذهب بمصر.. أسباب دفعت المعدن النفيس للصعود

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب خلال الـ24 ساعة الماضية، قفزة واضحة بقيمة وصلت إلي 10 جنيهات في سعر الذهب بالسوق المصري، لتصعد جميع أعيرة الذهب المتداولة خلال جلسات التداول مساء الخميس بصورة ملحوظة، بعد أن لامس الذهب أدنى نقطة فى 3 أسابيع.



أسعار الذهب اليوم في مصر: وقفزت أسعار الذهب خلال الساعات الماضية من 760 جنيها للذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الصاغة إلي مستويات 770 جنيها للجرام، وهو السعر المسجل في سوق الذهب الآن وقت كتابة هذه السطور، وقد نشهد تغيرات أخري في سعر الذهب مع إغلاق السوق العالمي للمعدن النفيس في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة.

سعر الذهب اليوم من عيار 18 سجل قفزة ملحوظة من 650 جنيها مستهل تعاملات أمس الخميس إلي 660.25 جنيها بختام تعاملات الخميس ليظل هذا السعر معنا فى سوق الصاغة حتى منتصف تداولات اليوم الجمعة.

أسعار الذهب عيار 24 تسجل في سوق الذهب الآن سعر 880.75 جنيها للجرام في حين كانت تسجل مطلع جلسات التداول أمس سعر 870 جنيها للجرام، ونؤكد على عدم وجود مشغولات ذهبية من هذا العيار ، لكنه هو المكون الرئيسي في سبائك الذهب.



قفزة في أسعار الذهب.. تعرف على الأسباب أسباب دفعت أسعار الذهب لتحقيق قفزة واضحة خلال الـ 24 ساعة الماضية لعل أبرزها حدوث تراجع طفيف في عائد الدولار الأمريكي وهذا أول سبب في تحقيق الذهب العالمي صعود من مستويات 1723 إلي 1760 دولار وقت صياغة هذه السطور.

السبب الثاني في حدوث قفزة في أسعار الذهب هو حدوث تراجع طفيف في عائد السندات الأمريكية، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الطلب على الذهب في البورصات العالمية ومن ثم حدوث ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في البورصات العالمية تتعرض لضغوط كبيرة تكبح جماح استمرار صعودها وذلك مع ترقب في الأسواق الدولية تدخل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع مرتقب لسعر الفائدة خلال اجتماع يوم 2 و 3 نوفمبر 2021.