قطع المياه غدا عن بعض المناطق بمركز السادات بالمنوفية لأعمال الصيانة

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غدًا السبت 2-10-2021 عن بعض المناطق بمركز السادات ( كفر داود الغربية و الشرقية و العزب التابعة لهما - منشية النور - منطقة التجارة - الصوامع - نجع ابو عيسي المنطقة الغربية المرتفع - الاخماس الشرقية و الغربية - الخطاطبة المحطة - الهاويس) من الساعة الثامنه صباحًا حتي الثانية ظهرًا من نفس اليوم، بسبب بعض الإصلاحات.

وتهيب الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.