اليوم السابع
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قطع المياه عن بعض قرى مركزى ناصر وبنى سويف غدا

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 10:55 ص
قطع المياه عن بعض قرى مركزى ناصر وبنى سويف غدا قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه سيتم ترحيل خط مياه" 16 بوصة "بقرية دنديل ، مما يترتب عليه قطع المياه عن قرى (باها ، الحاجر ، السعادنة) بمركز بنى سويف، و(دنديل، كوم أبوخلاد ، البرج والعزب التابعة لدنديل) بمركز ناصر، وذلك بداية من الساعة 1 صباح يوم السبت 2 أكتوبر ولمدة 24 ساعة ".

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية بتدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عن الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125)  حال وجود شكوى بهذا الخصوص.

 

 

 


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مدينه ناصر

محافظه بنى سويف

انقطاع المياه

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