قطارات تالجو المصنعة فى أسبانيا لمصر.. أعلى مستويات الرفاهية والأمان.. صور

كتب رضا حبيشى

تواصل مصانع شركة تالجو فى شمال إسبانيا تصنيع 6 قطارات مكيفة جديدة وفقاً للعقد المبرم بين وزارة النقل المصرية، والشركة، بإجمالى تكلفة 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار.

وبحسب بيان لوزارة النقل اليوم، أكدت شركة تالجو أن القطار الأول من صفقة تصنيع وتوريد 6 قطارات لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية فى المرحلة النهائية للتصنيع بينما القطار الثانى فى مرحلة التجميع وجارى حاليا تجميع هيكل عربات القطارين الثالث و الرابع، كذلك أوضحت الشركة أن تصنيع قطارات مصر تأخذ الأولوية الأولى حاليا بين القطارات الأخرى التى يتم تصنيعها لألمانيا واسبانيا.

وأكدت وزارة النقل، أن الصفقة تأتى ضمن خطتها الشاملة لتطوير أسطول العربات والقطارات بمرفق السكك الحديدية، وأن هذا التعاقد بالإضافة إلى التعاقد مع التحالف المجرى الروسى الجارى تنفيذه لتوريد 1300 عربة جديدة للركاب يمثلان نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

وأوضحت الوزارة، أن قطارات تالجو تمثل إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية، بهدف الارتقاء بها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم وأن هذه القطارات تعمل فى عدد من الدول المتقدمة مثل إسبانيا والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا ، لافتة إلى أن كل قطار من القطارات المتعاقد عليها يتكون من جرار وعربة قوى وعربة بوفيه مكيفة و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، وأنه تم الاتفاق مع مسئولى تالجو على وصول أول قطار منتصف ديسمبر القادم وان يتم ضغط جدول التوريد لباقى القطارات التى ستصل تباعاً .

وأوضحت الوزارة أن هذه النوعية من القطارات تتميز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتا أثناء المسير بسرعة فى المنحنيات مما يساعدها على تقليل زمن الرحلة، بالإضافة إلى تمتعها بسرعات تشغيلية عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها ، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب من خلال توفير بعض الإمكانيات مثل الأماكن المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما سيتم تزويدها بنظام فيديو لعرض الأفلام والتعليمات من خلال شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب .