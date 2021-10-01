فى العيد القومى 62 للوادى الجديد.. لماذا تحتفل فى يوم 3 أكتوبر من كل عام؟ صور

الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

يحتفل أهالى محافظة الوادى الجديد فى الثالث من أكتوبر من كل عام بعيدها القومى وهو اليوم الذى يمثل نقطة فارقة فى تاريخ تنمية وتطوير المحافظة وتحولها لأكبر قطاع تنموى مع تعاقب السنوات بعد أن وصلت أول قافلة لتعمير والاستصلاح بالوادى الجديد وبدأت فى انشاء مجتمعات عمرانية جديدة على جانبى الطرق التى تربط بين واحات المحافظة وتم اعتبار ذلك اليوم عيدا قوميا تحتفل به المحافظة كل عام.



وكانت محافظة الوادى الجديد تسمى قبل ذلك محافظة الجنوب وظلت على هذا الاسم طوال فترة الملكية فى مصر وسبب تسميتها باسم محافظة الوادى الجديد هو إعلان الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر عام 1958م عن البدء فى إنشاء واد مواز لوادى النيل يخترق الصحراء الغربية لتعميرها وزراعتها على مياه العيون والآبار بهدف تخفيف التكدس السكانى فى وادى النيل،

فى عام 1961 أنشئت محافظة الوادى الجديد ضمن التقسيم الإدارى لمحافظات الجمهورية وكانت تتكون من مركزيين إداريين هما مركز الخارجة ومركز الداخلة، وفى 1992 تحولت الفرافرة إلى مركز إدارى ليصبح للمحافظة ثلاث مراكز إدارية، بعد ذلك تحول مركز باريس ومركز بلاط إلى مركزين إدارى أيضا وبالتالى أصبح للمحافظة خمسة مراكز إدارية.



وتعد محافظة الوادى الجديد هى أكبر محافظات مصر من حيث المساحة والثالثة أفريقيا بعد تمنراست وأدرار فى الجزائر وتبلغ مساحتها 440 ألف كيلو متر مربع وثانى أقل محافظة بعد جنوب سيناء سكاناً ويبلغ عدد سكانها حوالى 260 ألف نسمة.



وعرفت واحات مصر منذ أقدم العصور وكانت واحة الخارجة سميت بـ"الواحة العظمي" حيث كانت تشغل منخفضا كبير فى الصحراء وعاصمتها هيبس والتى اشتق اسمها من كلمة هبت ومعناها المحراث وكانت الواحات الداخلة تسمى كنمت وعاصمتها (دس- دس) أى (اقطع- اقطع) بمعنى قطع الأرض وشقها لزراعتها وعرفت الفرافرة باسم (تا- احت) أى أرض البقر.



وعاش فى المنطقة إنسان عصور ما قبل التاريخ منذ حوالى 5000 سنه ق.م. وترك آثاره فى ربوع الواحات منها جبل الطير بالخارجة ودرب الغبارى بطريق الخارجة - الداخلة وفى العوينات جنوب الواحات وفى العصور الفرعونية كانت الواحات تمثل أهمية قصوى لكونها خط الدفاع الأول عن مصر القديمة لتعرضها لهجمات النوبيين من الجنوب والليبيين من الغرب.



وكان الفراعنة يهتمون بهدوء المنطقة واستقرارها وتظهر آثارهم فى عدة مناطق بالخارجة والداخلة وعندما غزا قمبيز الفارسى مصر العام 525 ق.م وأهان معبودها الإلة آمون واختفى جيشه المكون من 50000 مقاتل فى بحر الرمال العظيم وخلفه دارا الأول فحاول إرضاء المصريين حتى يتمركز حكمه ويرضى عنه كهنة الإله آمون فبدأ فى ترميم ونقش بعض المعابد ومنها معبد هيبس.



وتعد جبانة البجوات بشمال الخارجة أبرز دليل لهذا العهد وجاء دور الرومان الذين استغلوا الواحات فظهروا وشقوا القنوات واستغلوها فى الزراعات الكبيرة وازدهرت التجارة على طريق درب الأربعين الموصل بين مصر والسودان عبر الواحات، وكان شريانا للتجارة، وتظهر معابدهم على طول هذا الدرب وأهمها معبد الغويطة وعند الزيان معبد دوش.



وقال محمود عبد ربه الباحث فى تاريخ وتراث الوادى الجديد فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أن المحافظة حتى حقبة الخمسينيات من القرن الماضى تتبع سلاح الحدود وتسمى الواحات وبحكمها العمد، ومن أشهد العمد فى الواحات: العمدة هنادى حسن وابنه نجاتى هنادى آخر عمد الخارجة والعمدة سلطان فى واحة باريس والبرنس لبلاط وما يجاورها من القرى بالداخلة والشاذلى لقرية الجديدة.



أضاف عبد ربه أنه كان يعاون العمدة شيخ البلد وعدد من كبار العائلات الذين يطلق عليهم الآن مجلس الحكماء، ودوار العمدة يظل مفتوح طول اليوم أمام الأفراد للفصل فى كافة المشاكل والقضايا وتيسير الأمور اليومية للواحة ولهم ، و(العمد) الكلمة المسموعة إلى الآن فى الوادى، ماعدا واحة الخارجة التى انتهت فيها العمدية منذ عام 1960 بوفاة العمدة نجاتى هنادى، الذى أتصف بالحكمة ورجاحة العقل وذلك لثقافته العالية برغم أن التعليم على أيامه كان يقتصر على كتاب القرية.