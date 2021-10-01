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فلاديمير بوتين يقيل مستشاره ومفوضة حقوق الإنسان فى روسيا

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 10:00 م
فلاديمير بوتين يقيل مستشاره ومفوضة حقوق الإنسان فى روسيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
كتب وكالات

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أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مستشاره، فلاديمير فاسيليف ومفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية، آنا كوزنيتسوفا، من منصبيهما بسبب انتخابهما نائبين فى مجلس الدوما الروسي، بحسب "روسيا اليوم".

 

وجاء فى أمر وقعه الرئيس بوتين: "إقالة فلاديمير عبدو علييفيتش فاسيليف من منصب مستشار الرئيس الروسى بسبب انتخابه نائبا لمجلس الدوما (مجلس النواب) فى الجمعية الفدرالية الروسية (البرلمان) فى الدورة الثامنة".

 

وجاء فى أمر آخر وقعه الرئيس: "إقالة آنا يورييفنا كوزنيتسوفا من منصب مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية بسبب انتخابها نائبة لمجلس الدوما فى الجمعية الفدرالية الروسية فى الدورة الثامنة".

 

وتم نشر الأمرين على الموقع الرسمى للمعلومات الحقوقية، ويبدأ سريان مفعولهما ابتداء من لحظة نشرهما.

 


فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا

مستشار الرئيس الروسى

مفوضة حقوق الإنسان

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