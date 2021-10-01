فقدان الوزن غير المبرر قد يكون علامة لهذه الأمراض.. متى تذهب للطبيب؟

فاطمة ياسر

فقدان الوزن غير المبرر أي دون اتباع حميات غذائية هادفة للتخلص من الوزن الزائد، من الأمور التي يجب تتبع السبب وراءها، لأنها علامة قلق وتشير إلى الإصابة ببعض الأمراض الخفية.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "webmed" أنه في حالة فقدان أكثر من 5% من الوزن في غضون 6 إلى 12 شهرًا يجب عليك الذهاب للطبيب على الفور، لأنه علامة على الإصابة ببعض الأمراض، منها:

-فقدان العضلات:



يمكن أن يؤدي فقدان العضلات إلى فقدان الوزن غير المبرر، فيتكون الجسم من كتلة دهنية وكتلة خالية من الدهون، التي تشمل العضلات والعظام والماء، فإذا فقدت العضلات، فسوف تفقد الوزن، ويمكن أن يحدث هذا في حالة لم تستخدم العضلات لفترة، فهو أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة، والذين يعملون في وظائف مكتبية.

وهناك بعض الأسباب المحتملة الأخرى لفقدان العضلات، ومنها التعرض لكسور في العظام، أو حدوث مشاكل في العمود الفقري، والتهاب المفاصل، وهشاشة العظام.

- فرط نشاط الغدة الدرقية:



يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من الهرمونات الخاصة بها، فتتحكم هذه الهرمونات في العديد من الوظائف في الجسم ، بما في ذلك التمثيل الغذائي، وإذا كانت الغدة الدرقية نشطة فسوف تحرق السعرات الحرارية بسرعة حتى لو كانت لديك شهية جيدة.

تشمل أعراض الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية التالي:



-عدم انتظام معدل ضربات القلب .

-القلق.

-التعب.

-عدم تحمل حرارة الطقس.

-مشاكل في النوم.

-رعشة في اليد.

- التهاب المفاصل:



التهاب المفاصل أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل جهازك المناعي يهاجم بطانة المفاصل، مما يؤدي إلى الالتهاب، و يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي وتقليل الوزن الكلي، وتشمل أعراض التهاب المفاصل، تورم المفاصل والألم.

- مرض السكر:



سبب آخر لفقدان الوزن غير المبرر هو الإصابة بمرض السكر النوع الأول، فإذا كنت مصابًا فجهازك المناعي يهاجم خلايا البنكرياس التي تصنع الأنسولين، ويتم زيادة حرق الجسم، ونقص الوزن.

- الاكتئاب:



قد يكون فقدان الوزن غير المبرر أحد الآثار الجانبية للاكتئاب، الذي يؤثر على أجزاء معينة في المخ التي تتحكم في الشهية، و هذا يمكن أن يؤدي إلى ضعف الشهية، وفي النهاية فقدان الوزن.

-التهاب الأمعاء:



التهاب الأمعاء هو حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، ويعمل التهاب الأمعاء علي حدوث تعطيل في هرمون الجريلين ، أي هرمون الجوع ، وهرمون اللبتين ، وهو هرمون الشبع، وهذا يؤدي إلى انخفاض الشهية وفقدان الوزن.

- السرطان:



السرطان هو المصطلح العام للأمراض التي تسبب انقسام الخلايا غير الطبيعية وانتشارها بسرعة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، قد تكون إحدى العلامات الأولى هي فقدان الوزن غير المبرر، وهذا شائع في بعض أنواع السرطان ومنها سرطان البنكرياس والرئة والمعدة والمريء.