فريق بيطرى للإشراف الطبى على الجياد المشاركة فى مهرجان الشرقية للخيول العربية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، قيام فريق بيطرى بالمشاركة فى مهرجان الشرقية للخيول العربية، المقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، لتوفير اشراف و الفحص الطبى للجياد المشاركة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية وفرت فريق طبى مجهز لتقديم الإسعافات الأولية لأى حالات طارئة تحدث للخيول المشاركة، كما شمل الدور الإرشادى من خلال شاشة عرض كبيرة يقدم عليها كل المعلومات الخاصة بالجهود الكبيرة التى يقدمها الطب البيطرى فى مجال الخيول لحفاظ عليها والحفاظ على السلالات الأصيلة منها وتشجيع تصدير الخيول للإتحاد الأوروبي.

وانطلقت منذ قليل فعاليات اليوم التانى لمهرجان الشرقية للخيول العربية بدورته ال25 ، بحضور القيادات التنفيذية و عدد من الشخصيات العامة من محبى و مربى الخيول العربية.

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية فى مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.