غدا.. قطع مياه الشرب يوما كاملا عن 17 منطقة بأسوان بسبب الصيانة

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن 17 منطقة بمدينتى نصر النوبة وكوم أمبو، غداً السبت ولمدة 24 ساعة، نظراً لأسباب تتعلق بالصيانة.

وذكرت شركة المياه، فى بيان لها، أنه نظراً للقيام بأعمال صيانة بمحطة فطيرة والخطين 800 مللى ، و700 مللى والتى تستهدف تحسين الخدمة للمواطنين بالقرى التى تغذى من المحطة ، فقد تقرر قطع المياه عن القرى التالية من الخامسة صباح باكر السبت الموافق 2/10/2021 وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى الأحد الموافق 3/10/2021.

وأوضحت الشركة بأن المناطق التى تشمل قطع المياه، أولاً: المناطق التابعة لمركز نصر النوبة: "قروى الدكة – قروى دهميت – مدينة كلابشة – قروى قورته – مدينة نصر النوبة – قروى المالكى – أجزاء من قروى عنيبة – أجزاء من قروى خريت"، وثانياً : المناطق التابعة لمركز كوم أمبو : "جميع قرى أقليت – قروى الكاجوج " عدا سلوا قبلى " – قروى المنشية " عدا الغابة " – أجزاء من قرية العتمور قبلى – قرية نجع العرب – قرية سبيل مكى – عمارات الصفوة – عمارات البشير – أجزاء من النجاجرة غرب".

وتهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل انقطاع المياه.