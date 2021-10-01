طقوس ليلة الحنة جنوب الأقصر و"دش حنة" للعريس ليلة زفافه منذ عشرات السنين.. صور

رصد "اليوم السابع" إحدى حفلات "الحنة الإسناوى" الشهيرة التى تقام بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حيث يتم غمر العريس بالكامل فى الحنة المصنوعة يدوياً من أقاربه وأصدقاؤه فى يوم مبهج ومميز قبل ليلة الزفاف، ويرقص الجميع أمام منزل عائلة العريس بالجلابيب البيضاء فى طقوس مميزة لمهرجان الحنة.
وفى هذا الصدد يقول أحمد سعد بكار 25 سنة عريس من أبناء قبيلة الأنصار بنجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا، أن حفل الزفاف لديهم له طقوس راسخة لا تتغير منذ عشرات السنين، حيث يتم تجهيز كافة مستلزمات الحنة من العطارة والتى تشمل مايلي:- "حنة بلدى وبرفان وليمون ومحلبية ودم الغزال ومخملية"، ويقوم أصدقاء العريس بتجهيز الحنة لمدة حوالى ساعة كاملة لتصبح جاهز وممزوجة جيداً لكي يستخدمها الجميع فى إحتفالية الحنة.
ويضيف العريس أحمد سعد بكار لـ"اليوم السابع"، أن حنة أبناء الأنصار بمدينة إسنا لها تقاليدها الخاصة بهم، فهى متوارثه من الأنصار فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تجهز الحنة ويتم فى حفل الحنة توزيع النقود والبرفان على الجميع، موضحاً أنه حالياً يتم توفير بجانب الحنة "الألوان والشماريخ والألعاب" المميزة لتزداد بهجة الشباب بالحفل ويستمتعون مع العريس وأسرته وجيرانه وأصدقاؤه، وينطلق أقارب وأصدقاء العريس فى تجهيزات حفلة الحنة منذ الصباح الباكر بتوفير كميات كبيرة من الحنة الشهيرة ويضعونها فى أوان كبيرة للاحتفال بعريسهم بسعادة كبيرة لتكسوا الحنة جميع أنحاء جسد العريس الذى يستحم بها وجميع أصدقائه.
وبعد انتهاء الحنة الإسناوى يتم تجهيز العريس للزفاف ويتشارك جميع الشباب والفتيات فى ذلك حيث تنقل كافة قطع جهاز العروسة من منزلها على سيارات إلى منزل العريس ويقوم أقارب العروسة وأقارب العريس من السيدات فقط بدخول بيت الزوجة قبل ليلة الدخلة ويجهزون المنزل بالكامل ويضعون كل قطع فى مكانها الطبيعى حتى قبل الفرح بدقائق.
إستحمام العريس بالحنة الإسناوى
أصدقاء العريس خلال الاحتفال به بالحنة الإسناوى
أقارب العريس يبتهجون بيوم الحنة
أقارب وأصدقاء العريس خلال التوجه للإحتفالية
الاحتفال بالعريس على الحصان
الحفلة مستمرة بركوب الخيل فى الحنة
الحنة الإسناوى جاهزة لحفل ليلة الزفاف
الرقص للعريس محمولاً على الأعناق
العريس الإسناوى خلال الحفل على الحصان
العريس خلال فرحة الحنة وسط أصدقاؤه
العريس غارق فى الحنة فى ليلة زفافه
العريس محمولاً على الأعناق بالحنة
العريس يغرق فى بحر الحنة فرحاً بزفافه
العريس يقبل يد والدته فى يوم الحنة
العريس يمتطى الجواد فى حفل الحنة
الفرحة خلال تجهيز الحنة
بدء وضع الحنة على العريس
تجهيز الحنة الإسناوى بمنزل العريس
حفلة الحنة الإسناوى تبدء فى المنطقة
حمل العريس على الأعناق بالحنة الإسناوى
رقص أصدقاء العريس في حفلة الحنة
سعادة أم وأقارب العريس بحفل الحنة
سعادة كبيرة للعريس على الحصان فى الحفل
فرحة العريس بالحنة قبل ليلة زفافه
فرحة العريس على الحصان فى الحنة الإسناوى
فرحة تجهيزات الحنة
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