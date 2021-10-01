طقوس ليلة الحنة جنوب الأقصر و"دش حنة" للعريس ليلة زفافه منذ عشرات السنين.. صور

وفى هذا الصدد يقول أحمد سعد بكار 25 سنة عريس من أبناء قبيلة الأنصار بنجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا، أن حفل الزفاف لديهم له طقوس راسخة لا تتغير منذ عشرات السنين، حيث يتم تجهيز كافة مستلزمات الحنة من العطارة والتى تشمل مايلي:- "حنة بلدى وبرفان وليمون ومحلبية ودم الغزال ومخملية"، ويقوم أصدقاء العريس بتجهيز الحنة لمدة حوالى ساعة كاملة لتصبح جاهز وممزوجة جيداً لكي يستخدمها الجميع فى إحتفالية الحنة.

ويضيف العريس أحمد سعد بكار لـ"اليوم السابع"، أن حنة أبناء الأنصار بمدينة إسنا لها تقاليدها الخاصة بهم، فهى متوارثه من الأنصار فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تجهز الحنة ويتم فى حفل الحنة توزيع النقود والبرفان على الجميع، موضحاً أنه حالياً يتم توفير بجانب الحنة "الألوان والشماريخ والألعاب" المميزة لتزداد بهجة الشباب بالحفل ويستمتعون مع العريس وأسرته وجيرانه وأصدقاؤه، وينطلق أقارب وأصدقاء العريس فى تجهيزات حفلة الحنة منذ الصباح الباكر بتوفير كميات كبيرة من الحنة الشهيرة ويضعونها فى أوان كبيرة للاحتفال بعريسهم بسعادة كبيرة لتكسوا الحنة جميع أنحاء جسد العريس الذى يستحم بها وجميع أصدقائه.

وبعد انتهاء الحنة الإسناوى يتم تجهيز العريس للزفاف ويتشارك جميع الشباب والفتيات فى ذلك حيث تنقل كافة قطع جهاز العروسة من منزلها على سيارات إلى منزل العريس ويقوم أقارب العروسة وأقارب العريس من السيدات فقط بدخول بيت الزوجة قبل ليلة الدخلة ويجهزون المنزل بالكامل ويضعون كل قطع فى مكانها الطبيعى حتى قبل الفرح بدقائق.