ضبط 60 طن ذرة صفراء وأعلاف داخل مصنع بدون ترخيص بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بأنه تم تحرير محضر رقم 3210 لسنة 2021 جنح تلا لمصنع أعلاف بناحية طنوب مركز تلا لمزاولة النشاط بدون ترخيص وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط 40 طن ذرة صفراء، و20 طن أعلاف حيوانية منتج نهائى.

كما تم تحرير محضر رقم 19603لسنة 2021 جنح قويسنا للقائم بالبيع بمحل جزارة بناحية أبنهس مركز قويسنا لمزاولته النشاط بدون ترخيص والذبح خارج المجازر وضبط 20كم لحوم بلدية، وذلك خلال يوم واحد من الحملات التموينية المكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما أوضح الجمال بأن الحملات أسفرت عن تحرير 168محضر تمويني، تنوعت ما بين 60 محضرا مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و108 محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لإحكام الرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين والحفاظ صحتهم وسلامتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.