ضبط 20 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة والسلع المنتهية الصلاحية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 34000 عبوة مكملات غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى 18 طنا، كما تم ضبط 1800 كيلو منتجات ألبان فاسدة و8000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وتم تحريز المضبوطات الغذائية واعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة قد ضبطت 950 صفيحه جبنه بيضاء بإجمالي 19 طن منتهيه الصلاحية منذ أكثر من 7 أشهر حسب تواريخ الإنتاج والصلاحية المدونة على الصفائح، وتم التحفظ على تلك الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.