ضبط مشغولات ذهبية ومعادن نفيسة غير مدموغة بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تمكن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة جنوب سيناء، من ضبط كميات من المشغولات الذهبية والفضية والمعادن النفيسة بدون دمغات حكومية، ووارد الخارج بقيمة 2 مليون جنيه، بمدينة شرم الشيخ، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على أموال الدولة واستردادها بكل قوة والضرب بيد من حديد لكل من يتلاعب أو يتهرب من سداد المستحق عليه للدولة وبتوجيهاتالدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وشكلت هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء تحت إشراف الرائد أحمد باسم، فريق عمل رقابي من التموين، وحماية المستهلك، و مصلحة الدمغة، والموازين، والقوى العاملة، والضرائب العامة؛ للمرور على محلات المصوغات والمعادن النفيسة والفضية، حيث شنت حملة رقابية تحت إشراف سامى عبد القادر، وكيل وزارة التموين، وبرئاسة المهندس ابراهيم الحارون، وكيل المديرية، والاشتراك مع عبد الراضي محمود، رئيس جهاز حماية المستهلك، بدأت أعمالها يومي، 28 ، و29 سبتمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16 حرز من المشغولات الذهبية والألماظ والمشغولات الفضية عبارة عن واحد كيلو من الذهب والمعادن النفيسة غير مدموغة، ووارد الخارج بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه، وكذا ضبط وتحفظ على نحو 15 كيلو مشغولات فضية غير مدموغة ووارد الخارج بإجمالي قيمة مالية نصف مليون جنيه لتصل القيمة الاجمالية للمضبوطات مليوني جنيه، وجرى التحفظ والمصادرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.