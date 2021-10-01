ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك فى حملات تموينية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على استمرار حملات مديريات التموين والطب البيطري بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، لضبط التلاعب بالأسواق، والتأكد من صلاحية المنتجات وتاريخ الإنتاج.

وشنت مديريتا التموين والطب البيطري تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، وحامد إبراهيم وكيل وزارة التموين حملات مكبرة متفرقة على المجازر والمحال والمنافذ والمخابز، وذلك بالتعاون مع الرقابة التموينية وشرطة المسطحات ومباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 مخابز لبيعها مبيعات وهمية بلغت 3 أطنان دقيق مدعم ، وبالمرور على المحلات تم ضبط 1807 علب سجائر مجهولة المصدر، و5 آلاف قطعة غذائية متنوعة، 17 علبة شيكولاتة، 250 كيلو علف مجهول المصدر، 150 كيلو لانشون، 470 علبة زبادي وأرز بلبن جميعهم منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 20 كيلو لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وطن ونصف أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 492 كيلو مصنعات لحوم مجهولة المصدر، 64 كيلو فراخ ومصنعاتها منتهية الصلاحية، وذلك أثناء المرور على المنافذ، وتم إعدام 845 كيلو دجاج لإصابتها بالحمى وتحت الوزن، وإعدام 55 كيلو كبدة وقلب لوجود تضخم في الحجم والتهابات شديدة بغشائهم ونقط بيضاء.

ومن جانبه، أشاد محافظ الإسماعيلية بتكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن وحصوله على سلعة غذائية سليمة وصحية، مشدداً على تكثيف الحملات لمواجهة جشع التجار، مؤكدا أن الحفاظ على صحة المواطن، تعد من أولويات الجهاز التنفيذى.



جانب من المضبوطات فى الحملة التموينية (1)



جانب من المضبوطات فى الحملة التموينية (2)



جانب من المضبوطات فى الحملة التموينية (3)



جانب من المضبوطات فى الحملة التموينية (4)



جانب من المضبوطات فى الحملة التموينية (5)



جانب من المضبوطات فى الحملة التموينية (6)



جانب من المضبوطات فى الحملة التموينية (7)