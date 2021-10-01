ضبط سرنجات وقسطرة وأدوات طبية مجهولة المصدر فى حملة بمدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالأقصر، حملة تموينية تفتيشية بناحية مركز أرمنت بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبالإشتراك مع إدارة تموين أرمنت بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

وأسفرت تلك الحملة فى مجال المخابز البلدية عن تحرير 2 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن القانونى، و2 مخالفة عدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة، وفى مجال الأسواق تم المرور على محل مستلزمات طبية بارمنت الوابورات وبالتفتيش داخل المحل تم ضبط الاتى:- (عدد 400 سرنجة حجم 5 مل - عدد 300 سرنجة حجم 10 مل - عدد 600 سرنجة حجم 3 مل - عدد 50 قسطرة بول عادية - عدد 24 علبة ماء اكسجين - عدد 60 كيس قطن طبى ماص - عدد 8 ماسك بالون)، وجميع ما سبق ذكره من سلع بدون فواتير أو أى مستندات تدل على مصدر الحيازة، وتم قيد المحضر رقم 12103 جنح مركز أرمنت لسنة 2021م ضدد "ح.م.ح.أ" لعرضه على النيابة العامة المختصة، وكذلك تحرير 3 محضر عدم اعلان اسعار لأنشطة مختلفة.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، أنه تم صرف سلع تموينية بموجب البطاقات التموينية من المنافذ التموينية بمبلغ 26.7 مليون جنيه بنسبة 62.2 % من إجمالى الدعم السلعي المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، وصرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 883 ألف جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر أغسطس الماضى لعدد 38 ألف بطاقة قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، كما تم تحرير عدد 311 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 114 ضد المخابز البلدية وعدد 184 محضر ضد الأنشطة بالأسواق وعدد 13 محضر ضد أنشطة المواد البترولية، كما تم ضبط العديد من السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكميات من الدقيق والسلع التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأهابت مديرية التموين بالأقصر، بكافة المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب المخابز والأنشطة التموينية حفاظا على هذه البطاقات من الإلغاء، وكذلك توخى الحذر عند الشراء والتأكد من الصلاحية والعلامات التجارية الموثوق بها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وعدم الزحام وارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم وسلامة ذويهم، كما تستعد الآن مديرية التموين لتنظيم معارض أهلا مدارس بدائرة المحافظة.