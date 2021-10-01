ضبط المتهم بالتعرض لفتاة عقب توثيق الواقعة عبر انستجرام

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" يتضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها، وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" يتضمن تضرر إحدى الفتيات من صاحب حساب بذات الموقع لقيامه بالتحرش بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشكو فى حقه وتبين أنه (مبرمج كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته قرر بقيام المجنى عليها بمراسلته لمساعدتها فى إسترجاع حساب قديم خاص بها ، فطالبها بمحادثتها عبر الفيديو للتأكد من هويتها وإعترف بإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.