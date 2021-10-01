صور.. أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين جديدين بمدينة الطود بحضور المحافظ والنواب

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إفتتاح مسجدين جديدين بحضور قيادات مديرية الأوقاف والقيادات الشعبية بالمحافظة، حيث أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزاره الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تم إفتتاح مسجدين جديدين من المساجد التى تم الإنتهاء من بناؤها وتشييدها.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم إفتتاح مسجد المصطفى بنجع العبور بمركز ومدينة الطود، وذلك بحضور المستشار الوزير مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائب وائل زكريا الأمير والنائب محمد عطالله والنائب بهجت الصن، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية والأمنية، وقد ارتقى المنبر وألقى خطبه الجمعه فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير المديرية، وكانت بعنوان (إعمال العقل فى فهم النص الإمام أبوحنيفة نموذجاً)، وقد بين فيها فضيلته أن الإنسان عندما خلقه الله تبارك وتعالى كرمه بالعقل، وهذا العقل هو الذى به يستطيع الإنسان أن يزن الأمور بموازينها الدقيقه ولابد للفقيه من ملكه فكريه وعقلية حتى يستطيع أن يكون رأيه صحيحا وهذا ما يتميز به أمامنا ابوحنيفه رضى الله عنه.

كما تم إفتتاح مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود وذلك بحضور أصحاب الفضيلة الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوه بالمديرية، وبحضور قيادات الدعوة بادارة أوقاف الطود، وقد ألقى خطبه الجمعه فضيلة الشيخ صلاح نور عبدالعال.



افتتاح مسجدين جديدين بمدينة الطود بحضور المحافظات والنواب



المحافظ خلال افتتاح مسجد المصطفى بنجع العبور بالطود



أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين جديدين بمدينة الطود