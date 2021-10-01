صحة بورسعيد تعلن وصول أولى شحنات لقاح "فايزر" للمخزن الإقليمى بالمحافظة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، عن وصول أولى شحنات لقاح "فايزر" فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة للمخزن الإقليمى للطعوم والأمصال بمحافظة بورسعيد، والذى تم تجهيزه خصيصا لهذا اللقاح.

وأوضح "أبو هاشم"، أن لقاح فايزر يحتاج إلى إجراءات تخزينية خاصة من درجات تبريد معينة تصل إلى أقل من 80 درجة تحت الصفر .

كما أضاف أن وصول أولى الشحنات من لقاح فايزر تم عن طريق شركة شحن متخصصة، وأن الشحنة تحتوى على مؤشر إلكترونى يراقب درجة التبريد طوال عملية النقل، لافتاً إلى أن المؤشر أظهر سلامة إجراءات سلسلة التبريد أثناء النقل .

وأشار إلى أنه تم حفظ الشحنة داخل الثلاجات التى تم إعدادها مسبقا لهذا الغرض تمهيدا للصرف خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن مخزن لقاحات فايزر بمحافظة بورسعيد يعد أحد المخازن الإقليمية التى تخدم المحافظة والمحافظات المجاورة .

وقدم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد خالص الشكر والتقدير للدكتورة بانسيه إبراهيم مسئول التطعيمات بالمديرية وكافة العاملين بالمخزن على مجهوداتهم خلال تجهيز وتشغيل واستقبال اللقاحات.



الطاقم الطبي بالمخزن