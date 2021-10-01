صحة القاهرة تضبط 2.5 مليون قرص دواء مهرب بقيمة 20 مليون جنيه

كتب وليد عبد السلام

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، التابعة لوزارة الصحة، من ضبط مخزن غير مرخص يقوم بتوزيع الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة المصرية، للصيدليات العامة والعيادات بجميع انحاء القاهرة، الداخلية، وقام بالمأمورية الدكتورة سلمى الأنور نائب مدير ادارة التفتيش الصيدلي بالمديرية والدكتور محمد صلاح، والدكتور باسم محمد فوزى مفتشي الصيدلية.

جاء ذلك بمتابعة الدكتورة إيمان عبده مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وبالتنسيق مع اللواء عصام العزب، اللواء محمد رجائى، والعقيد عبد العزيز الحامولى والمقدم مصطفى زايد من الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، انه تم العثور على كمية هائلة من الادوية المهربة ومجهولة المصدر قدرت حوالى ب 2 مليون ونصف قرص دواء مهرب.

ذكرت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة، ان القيمة المالية للمضبوطات تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وتم ضبط الشخص صاحب المخزن ووجد انه طالب جامعى.

قالت مدير الادارة العامة للصيدلة، ان صاحب المخزن يقوم بذلك من خلال شبكة من المناديب تقوم بالمرور على الصيدليات والعيادات تقوم بتوزيع قائمة بهذه الادوية وقد تم تتبع هذه الشبكة من قبل مفتشى الادارة العامة للصيدلة بالقاهرة حتى تم تحديد موقع المخزن.

جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ان الادارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالادوية المهربة داخل السوق المصري.

قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، ان المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها علي الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين.

ذكر رئيس القطاع أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء و منع المتاجرة بادوية كورونا بالسوق السوداء.