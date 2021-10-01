اليوم السابع
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صحة الدقهلية: استئصال رحم كامل بالمنظار لأربعينية بمستشفى شربين المركزى لأول مرة

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 01:50 م
صحة الدقهلية: استئصال رحم كامل بالمنظار لأربعينية بمستشفى شربين المركزى لأول مرة الفريق الطبى أثناء العملية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبى فى إجراء عملية استئصال رحم كامل بالمنظار لسيدة أربعينية، كانت تعانى من اضطراب وظيفي في الدورة الشهرية ونزيف متقطع وورم ليفى فى عنق الرحم، حيث تمكن الفريق الطبي من التشخيص بالسونار ثنائي الأبعاد وعمل استئصال للرحم بأكمله، بالإضافة للمبيضين وقنوات فالوب وكذا استئصال الورم الليفي وعمل استكشاف للحالب وتمت العملية بنجاح، واستغرقت حوالي 45 دقيقة، والسيدة بحالة صحية جيدة.

 

كما تقدم مكى بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.


الدقهلية

مستشفي شربين

جراحة مناظير

أخبار المحافظات

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