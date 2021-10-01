شاهد.. محور كلابشة يتزين فوق النيل بأسوان بعد الانتهاء من إنشائه (فيديو)

أسوان – عبد الله صلاح

قدم تليفزيون اليوم السابع بثاً مباشراً لمحور كلابشة بمحافظة أسوان، والذى تزين فوق النيل بعد الانتهاء من إنشائه ضمن مشروعات وزارة النقل التى تنفذها بصعيد مصر.

ويعد محور كلابشة بمثابة نقلة نوعية وحضارية كبيرة، خاصة أنه ساعد السائقين ومستقلى السيارات فى العبور من الطريق الزراعى إلى الصحراوى أو العكس فى مدة زمنية قليلة، مع الابتعاد عن مخاطر عبور النيل عبر المعديات والتى تعمل خلال فترة النهار فقط.

وتسعى وزارة النقل لربط شبكات الطرق داخل جمهورية مصر العربية شرق النيل وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية منها محور كلابشة بمحافظة أسوان، والذى يبلغ طوله 23 كيلو مترا وعرض 21 مترا ويشمل 2 حارة مرورية فى كل اتجاه وتبلغ تكلفته نحو مليار و50 مليون جنيه.

وتأتى أهمية المحور فى كونه يساهم فى ربط الطريق الزراعى الشرقى بالطريق الزراعى الغربى بالطريق الصحراوى الغربى عبر نهر النيل، وساهم فى حل مشكلة اعتماد الأفراد والمركبات بشكل كامل على معديات النيل التى تستغرق وقتاً أطول وتعرض مستخدميها للمخاطر والحوادث، ومع إنشاء المحور يكون تم الانتهاء من مشاكل الوقت والتكلفة والمخاطر التى يتعرض لها الأفراد والمركبات.