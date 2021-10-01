سقوط نصاب زعم قدرته على ترشيح مواطنين للعمل بوظائف هامة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ( إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ) .. بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبالغ مالية بلغت "مليون جنيه" مدعياً علاقاته ونفوذه - على خلاف الحقيقة - بعدد من الشخصيات وزعم مقدرته على ترشيحها لشغل إحدى الوظائف .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته ، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة).. وقيامهما بممارسة نشاطـــــاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تتمثل فى إيهامهم بقوة علاقاتهما ببعض الشخصيات وقاما بالإحتيال على الشاكية بزعم قدرتهما على ترشيحها لتولى إحدى الوظائف - خلافاً للحقيقة – وتمكنا من الإستيلاء منها على قرابة (900 ) ألف جنيه بالإضافة إلى تحويل مبلغ (100) ألف جنيه على الحساب البنكى للثانية – بزعم كونها زوجة أحد المسئولين ، وكذا حصولهما على عقد بيع شقة مملوكة للشاكية تقدر قيمتها بمبلغ (2) مليون جنيه والتى قامت المتهمة الثانية بموجبه بالتقديم على قرض بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه بضمان الشقة بقصد الإستيلاء عليه بالكامل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف المتهمان وضبطهما.. وبحوزتهما (مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة من متحصلات نشاطهما الإجرامى- بعض الأوراق الخاصة بالمجنى عليها، بمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وفي سياق متصل، تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى القطاع القانونى بأحد البنوك بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.. بتقدم أحد المواطنين لمسئولى الفرع طالباً صرف قيمة شيك بنكى منسوب صدوره للبنك والذى تبين أنه "مزور".

بالإنتقال إلى مقر البنك أمكن التقابل مع مقدم الشيك (صاحب شـركة مقـاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) حيث تبين تقدمه لمسئولى البنك طالباً صرف شيك منسوب صدوره للبنك مسحوب على حساب شركة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية بقيمة مبلغ (540 ألف جنيه) وبفحص الشيك محل الواقعة بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه قد تعرض للتزوير بمحو بياناته الأصلية وإضافة بيانات مزورة "شركة المقاولات العامة، رقم الحساب، توقيعات مقلدة، ختم مقبول الدفع".

وبمناقشته أقر بعدم علمه بكون الشيك مزور حال التقدم به لمسئولى البنك وتعرضه لواقعة إحتيال من قبل تشكيلاً عصابياً تمكن من الإستيلاء منه على معدات بناء وتشييد بقيمه مبلغ (540 ألف جنيه) وتسليمه الشيك المزور بنفس تلك القيمة إستيفاء للإتفاق.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده أن وراء تلك الواقعة(موظف بالبنك محل الواقعة و3 آخرين "لأحدهم معلومات جنائية")حيث كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال على أصحاب شركات المقاولات وذلك عن طريق قيام موظف البنك بإستصدار دفتر شيكات من البنك وقيامه بتعمد فقده والإبلاغ عن ذلك ثم يقوم بتسليمه لأخر ليقوم بتزوير بيانات الشيك ويقوم الثالث بإجراء عمليات دعاية إلى شركة وهمية طالباً معدات ثقيلة لتأجيرها من تلك الشركات عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وعند وصوله إلى أى من الــمجنى عليهم يقوم المتهم الرابع الذى"له معلومات جنائية" بمقابلة المجنى عليهم وإيهامهم بأنه صاحب الشركة الوهمية وإظهار مظاهر الترف والثراء لإحكام الأسلوب الإجرامى على المجنى عليه ويقوم من خلال ذلك بالإستيلاء على معدات بناء ثقيلة بمبالغ كبيرة مقابل إعطاء المجنى عليه الشيك المزور والذى يكتشف تزويره بعد إختفاء المتهمين وقيامه بمحاولة صرفه من البنك المصدر للشيك.

عقب تقنيين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهمين.. وعثر بحوزتهم على ( 2 شيك بنكى منسوب صدورهما لذات البنك "مزورين"- محضر فقد- 5 هاتف محمول- جهاز لاب توب يقوموا من خلاله بتزوير بيانات الشيكات والذى وجد بداخله برامج تدل على ذلك).

بفحص هواتف المحمول وجهاز الكمبيوتر تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه وإرتكابهم واقعة أخرى مماثلة بذات الأسلوب وإستيلائهم على معدات البناء والتشييد من الضحايا وبيعها وإقتسام حصيلتها فيما بينهم.

تم التوصل إلى مجنى عليه آخر تم إستدعائه تليفونياً، والذى إستولوا من شركته على مبلغ مليون جنيه ونصف بنفس الأسلوب الإحتيالى.