زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب ميناء غناوة جنوبى إيران

كتب وكالات

ضرب زلزال متوسط بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ميناء غناوة بمحافظة بوشهر جنوبى إيران، فجر الجمعة، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، وقد أفاد الإعلام الرسمي الإيراني عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض الساعة 4:45 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلى (+3.5 جرينيتش).

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، أن الزلزال لم يتسبّب بأضرار مادية كبيرة، لكنه أدّى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، وذلك نقلًا عن مسؤولين محليين.

وتُعد إيران إحدى أكثر دول العالم عرضة للزلازل لوقوعها فى منطقة صدوع زلزالية رئيسة، فهى تقع فوق العديد من الصفائح التكتونية الرئيسة وهى عرضة لنشاط زلزالى متكرّر.

وفى شهر سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوّة 5,2 درجات شمالى شرق إيران، من دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

وعام 2003، ضرب زلزال بلغت قوّته 6,6 درجات مدينة بام القديمة، وقُتل ما لا يقل عن 31 ألف شخص.

والزلزال الأقوى فى إيران بلغت قوّته 7,4 درجات ووقع عام 1990، وأودى بـ 40 ألف شخص شمالى البلاد وأصاب 300 ألف وشرد نصف المليون.