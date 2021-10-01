رياضة كفر الشيخ تحتفل باليوم المصرى للشباب على مستوى الجمهورية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

احتفلت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، باليوم المصرى للشباب على مستوى الجمهورية، بمشاركة مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور وزارة الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيمان عبد الجابر، ومدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة الدكتور عبادة الجزار وإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، أن الشباب له دور كبير فى تنمية الوطن وقيادة المستقبل بفكر ورؤى جديدة، وان الدولة تولى اهتماما كبيرا بالشباب، تقديراً لما يملكونه من طاقات إبداعية كبيرة، واعتزاز بشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الاحتفال يجرى فى نهاية كل شهر بمشاركة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية عبر تطبيق زووم تشرف عليه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، وقد شهدت مشاركه كفر الشيخ إقامة المهرجان الكشفى بالبرلس بمشاركة الفرق الكشفية من مراكز الشباب، وأقيمت الفعاليات الرياضية من مباريات كرة القدم، وتنس الطاولة والعاب شد الحبل والاحتفالات الترفيهية للأطفال والشباب المشاركين من أعضاء مراكز شباب قلين، شباس عمير، صروة، بيلا، ومركز شباب برج البرلس، جاء ذلك الاحتفال بمتابعة صبحى عبد العزيز مدير إدارة الشباب و فوزى حسيب مدير إدارة المشروعات، و متابعة تنفيذ رمضان عبد الغنى مسؤول النشاط الكشفى بالمديرية، و عبد الفتاح الوكيل منسق المبادرات الشبابية، رشا محيى الدين، مدير العلاقات العامة والإعلام، و شريف السواق مسؤل الربط الالكترونى بالمديرية، تنفيذ مسؤولى الربط الإلكترونى و مديرى مراكز الشباب، يتابع التنفيذ و مديرى الإدارات الفرعية المشاركة.



رياضة كفر الشيخ تحتفل باليوم المصرى للشباب



رياضة كفر الشيخ تحتفل باليوم المصرى للشباب



رياضة كفر الشيخ تحتفل باليوم المصرى للشباب



رياضة كفر الشيخ تحتفل باليوم المصرى للشباب



رياضة كفر الشيخ تحتفل باليوم المصرى للشباب



رياضة كفر الشيخ تحتفل باليوم المصرى للشباب