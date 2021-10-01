الأقصر – أحمد مرعى

رصد رجال مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، أعمال حفر لعمل قواعد خرسانية على أرض زراعية بجوار مسجد الشهيد محمد رأفت بأرمنت الحيط بالمخالفة للقانون، وتم ردم الحفر وإزالة التعدى فى المهد، وذلك في إطار تعليمات العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بتكثيف المتابعة والمرور الدائم لضمان الرصد المبكر لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

ويقول العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية، حيث أن المخالفة عبارة تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175م2 بناحية منطقة مسجد الشهيد محمد رأفت بارمنت الحيط، وتمت إزالة التعدي في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مسئولي التنظيم بمرافق أرمنت الحيط، حيث يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.



ردم أعمال حفر لعمل قواعد خرسانية مخالفة بأرض زراعية غرب الأقصر



ردم أعمال حفر لعمل قواعد خرسانية مخالفة بأرض زراعية فى أرمنت