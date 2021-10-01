رئيس تونس: سنحاسب كل المتورطين فى​ قضايا فساد حتى يستعيد الشعب حقه

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه ستتم محاسبة جميع المتورطين في قضايا فساد؛ حتى يستعيد الشعب التونسي حقّه وتتخلص الدولة التونسية من الأدران التي علقت بها خلال العقود الماضية.

جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم الخميس، نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، بقصر قرطاج الرئاسي، الذي قدم تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأثنى سعيد، على الجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة المحاسبات لإعداد تقارير والتدقيق في الحسابات، داعيا القضاء إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس.