حياة كريمة بقنا.. الكشف على 946 مواطنا فى قافلة طبية مجانية

قنا صابر سعيد

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا تحت رعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية الحلفاية قبلى التابعة لمركز نجع حمادى، وذلك فى إطار تنفيذ فاعليات مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 946 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع " 331 حالة باطنة ، 218 حالة طب أطفال ، 190 حالة أمراض جلدية، 81 حالة جراحة، 60 حالة طب أسنان، 38 حالة نساء وتوليد ، 28 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 72 حالة وإجراء الأشعة لـ 20 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

و من جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 65 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى .



جانب من الكشف



قافلة طبية