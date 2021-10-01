حبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

و كانت البداية بتمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط شخصين يستقلون سيارة ملك أحدهم وبحيازتهم كمية من مخدر الفودو وزن 400 جرام، وكمية من الهيروين، ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم وهاتفى محمول.

وبسؤالهما أقرا بامتلاكهما المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما، وأقر المتهمان بحيازتها المواد المخدرة مبررين ذلك بمرورهما بضائقة مالية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.