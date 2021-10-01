حبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.
و كانت البداية بتمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط شخصين يستقلون سيارة ملك أحدهم وبحيازتهم كمية من مخدر الفودو وزن 400 جرام، وكمية من الهيروين، ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم وهاتفى محمول.
وبسؤالهما أقرا بامتلاكهما المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما، وأقر المتهمان بحيازتها المواد المخدرة مبررين ذلك بمرورهما بضائقة مالية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات بعقاب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
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