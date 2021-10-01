جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة ومستحضرات التجميل

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة من ضبط محاولة تهريب أجهزة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران رقم PQ 8101 القادمة من مطار كييف الدولي اوكرانيا اشتبه هيثم خلف الله فى راكبة أوكرانية أثناء محاولتهاالخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على ابو الحسن مأمورالفحص اشراف رامى مروان رئيس قسم الفحص بالاشعة فتلاحظ وجود اشياء متماثلة بحقائب الراكبة.

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير جمارك قرر تكليف محمد صبرى مأمورالجمرك تحت اشراف مهند سامي مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكبة تفتيشا دقيقافتبين وجود 331 عبوة بها أجهزة ومستحضرات تجميل مخبأة بين طيات ملابسها داخل الحقائب.

وتم التحريز بلجنة مكونة من عادل قرني بحضور هاني عبد الحافظ ومصطفي جنيدي بإدارة الأمن الجمركى.

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.