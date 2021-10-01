جامعة دمنهور تنظم قافلة خدمية شاملة بالقرى النائية بكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

نظمت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح قافلة شاملة بقرية مرجان التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وتضمنت القافلة الشاملة تقديم الخدمات الطبية والزراعية والبيطرية و التثقيفية لأهالى القرية .

ففى قطاع الصحة تم الكشف على عدد 142 شخص فى تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والتوليد بالإضافة إلى توعية ثقافية لعدد 30 من الأهالى مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى "بالمجان" من خلال أساتذة كلية الصيدلة.

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية "كشف و تجريع وصرف الأدوية" لعدد 1000 رأس من الماشية مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري.

فيما قام أساتذة كلية الزراعة بعقد ندوة إرشادية عن الزراعة وأهم الأمراض التى قد تؤدى إلى هلاك المحصول مع توزيع الأسمدة والأدوية الزراعية "بالمجان" على المزارعين أبناء القرية، وكذلك تم عقد ندوة توعية عن أهمية التوسع فى توعية الأهالى بمحاربة الأمية تماشيا مع سياسة الدولة نحو تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" ومحاربة بعض المفاهيم الخاطئة.

وتضمنت الندوة ايضا خطة الجهود للوصول إلى مجتمعات خالية من الأمية، فضلاً عن أهمية التصدى للشائعات التى تسعى للإضرار بالدولة المصرية، وتعزيز التماسك بين أبناء المجتمع.

من جانبه أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودى الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مشددا على إستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم افضل الخدمات بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى.