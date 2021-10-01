جامعة الزقازيق تحتفل بإجراء 350 عملية زراعة قوقعة بتكلفة 100 مليون جنيه

كتبت أمل علام

كشف الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أن جامعة الزقازيق احتفلت بعمل 350 زراعة قوقعة لأطفالنا ضعاف السمع تصل تكلفتها على الدولة حوالى أكثر 100 مليون جنيه، ولا يتكلف أهل الطفل أى تكلفة، موضحًا أن ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن ضعف السمع.

وأشار شعلان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه يتم تحديث جميع المستشفيات، موضحًا أنه منذ أكثر من 40 سنة لم يحدث تحديث فيها، موضحًا أن الجامعة تتبنى مشروعين كبيرين، الأول هو إنشاء مستشفى العاشر من رمضان بتكلفة 900 مليون جنيه، حيث يتم الانتهاء حاليًا من الفرش الطبى للمستشفى، وسيتم افتتاحها شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، كما سيتم افتتاح مستشفى الطوارئ لخدمة محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بتكلفة تزيد عن مليار و200 مليون.

وأضاف، أن جامعة الزقازيق قامت بدور كبير خلال جائحة فيروس كورونا العام الماضى، وتم توفير مستشفى للعزل، ولازالت تقدم خدمات فى علاج مرضى فيروس كورونا لخدمة محافظة الشرقية، والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق البروتوكولات المصرية والعالمية لعلاج مرضى كورونا بمستشفيات جامعة الزقازيق، حيث تقوم الجامعة بعمل العديد من الأبحاث المتعلقة بأدوية فيروس كورونا.