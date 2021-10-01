جامعة الأزهر تعلن زيادة مستحقات المحالين للمعاش من صندوق التكافل

كتب لؤى على

أعلنت جامعة الأزهر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة مستحقات المحالين للمعاش من أعضاء صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر، بعد إقرار الجمعية العمومية على التعديل لصرف 100 شهر مكافأة نهاية الخدمة بدلا من 82 شهرا ونصف، وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل العاملين بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وتمت الموافقة على إضافة جميع العلاوات الخاصة، وذلك فى اجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي الأخير بالجامعة ، والذى قام بمراجعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية التي عقدت الأسبوع الماضى، حيث تم تكليف الدكتور عبد القادر حسن، مدیر صندوق التكافل بجامعة الأزهر، بضرورة إعداد حسابات الفروق التى سوف تصرف لجميع أعضاء الصندوق الذين أحيلوا للمعاش في ديسمبر 2020.

وتبلغ قيمة الفروق للمحالين للمعاش خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتی أغسطس 2021 مبلغ 3.5 مليون جنيه كما تم ربط وديعة بأحد البنوك المصرية لمدة 3 سنوات لصالح التكافل بعائد كل ثلاث أشهر 9.60%.

وتعد تلك الزيادات غير مسبوقة، حيث يترتب عليها من يبلغ راتبه الأساسى فى 1-7-2014، أساسي شامل جميع العلاوات الخاصة مبلغ 800 جنيه ، يستحق صرف 80 ألف جنيه ، وهكذا لو بلغ الأساسي الشامل 900 جنيه ، يستحق صرف 90 ألف جنيه ، وهكذا دون حد أقصى.