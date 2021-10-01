تنفيذ 13 حالة تعدى على أملاك الدولة والبناء المخالف ضمن الموجة 18 فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات الموجة 18 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، حيث نجحت فى إزالة 13 حالة تعدي بالبناء المخالف وعلى أراضى الدولة، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن ببدء تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.

وفى هذا الصدد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية النمسا، وقد أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة زراعات واسوار ومباني في المهد لعدد 4 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة في محيط 70 فدان و 4 قراريط بناحية حاجر النمسا.

كما تم خلال الحملة إزالة 9 حالات مخالفة بمساحة 2695م2 عبارة عن تعدي ببناء أسوار ومباني بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على أراضي أملاك دولة دون سند من القانون بناحية النمسا، وشارك في الحملة صباح منصور، وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز ، واحمد الطيب مدير الادارة العامة لأملاك الدولة ، محمد عشري رئيس قرية النمسا وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء الدكتور ولاء رضوان ، و العقيد مروان عاطف نصار مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد احمد قورة نائب رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.



تنفيذ 13 حالة تعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف ضمن الموجة 18 للإزالات



جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة