تنسيق المرحلة الثالثة.. التعليم العالى تعلن نتائج التنسيق بالموقع الإلكترونى

كتب محمد صبحى

أصدرت وزارة التعليم العالى منذ قليل بيانا صحفيا حول إعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد عام 2021.. وتم إعلان النتيجة عبر موقع الوزارة https://tansik.egypt.gov.eg/application/



وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن مكتب التنسيق بدأ فى تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام ، ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخري في الفترة من يوم السبت الموافق 25/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2021 وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني نتائج الدور الثاني ، وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg



وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أن مكتب التنسيق قد أنهى أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:

عدد الطلاب المتقدمين فى الشعبة العلمية 113131، وفى الشعبة الأدبية 82635 طالب وطالبة بإجمالى 195766 من الطلاب .





وذكرت وزارة التعليم العالى أن عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة بالشعبة العلمية بالنسبة للكليات الجامعية سجل 79376 طالب والشعبة الأدبية 20681 طالب وطالبة بإجمالى 100057 من الطلاب ، كما بلغ ترشيح طلاب الشعبة العلمية للمعاهد التابعة للوزارة 28918، وطلاب الشعبة الأدبية المرشحين للمعاهد 60874، بإجمالى 89792، وبالتالى يبلغ إجمالي طلاب المرحلة المرشحين للكليات والمعاهد 189849 من الطلاب .





واكدت وزارة التعليم العالى أنه بذلك يكون عدد الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية الذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد (555456)طالبة وطالبة.

وذكرت الوزارة أن ، استنفد عدد(4837) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1080) طالب وطالبة من القسم الأدبي وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم ، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن .





واكدت وزارة التعليم العالى أنه تيسيرا علي أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3/10/2021 حتى يوم الأربعاء الموافق 6/10/2021 وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :-

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .





