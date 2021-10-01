تموين قنا تحرر 751 محضر بيع سلع منتهية الصلاحية خلال شهر سبتمبر

قنا صابر سعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، حملات مكثفة على الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة ، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مما أسفر عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 751 محضر مخالفة خلال شهر سبتمبر الماضى.

ومن جانبه أوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا أن السلع التموينية التى تم ضبطها شملت 218 عبوة زيت طعام ، و 750 عبوة ملح طعام ، و 5 طن و850 كيلو أرز، و 4طن و380 كيلو مكرونة ، و 7 طن و 420 كيلو سكر ، و 3 طن و 710 كيلو دقيق فاخر ،بالإضافة إلى 3220 عبوة سمن نباتى ، و 4230 عبوة مصنعات غذائية متنوعة.

كما شملت المضبوطات 383 كيلو من اللحوم المتنوعة، و 39 كيلو فراخ منتهية الصلاحية، و 4 طن علف حيوانى ،و 2400 عبوة مسحوق غسيل ، و 327 صنف أدوية، و 4طن و150 كيلو من الأسمدة ، و 6طن و 500 كيلو ردة خشنة.

وأضاف السيد، أن إدارة الرقابة التموينية بقنا نجحت فى تحرير 751 محضر بواقع 225 محضر للمخابز والمطاحن ما بين محاضر عدم مطابقة للمواصفات، وتوقف وغلق وغيرها، و 526 محضر متنوع للأسواق، من بينها 2 محضر لمخابز بدون ترخيص، و 31 محضر عدم صلاحية، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.