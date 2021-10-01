تمساح يحطم طائرة درون أثناء تصويرها مشاهد فوق بحيرة فى أستراليا.. فيديو

كتب محمد شعلان

التقط مصور يصور فيلمًا وثائقيًا لشركة الإذاعة الأسترالية (ABC) لحظة قفز تمساح ضخم من المياه وانتزع طائرة بدون طيار "درون" التي تحمل كاميرته، ويُظهر مقطع فيديو تم العثور عليه من الطائرة المحطمة أن التمساح قفز فوق الماء باتجاه الطائرة، بينما كان يطفو في وضع ثابت تقريبًا، ورأسه فقط فوق السطح، في بحيرة في حديقة التماسيح في داروين.

وسقطت الطائرة بدون طيار والكاميرا في المياه العكرة بحديقة التماسيح في داروين، لتستقر في قاع البحيرة، لم يكن المصور ويدعى داني هارست، على دراية بما حدث في البداية، ولكن أحد الأشخاص الذي شهد هجوم التمساح نشر الأخبار بأن الطائرة بدون طيار التى تم شراؤها حديثًا للتصوير لن تعود، حسبما ذكرت ABC.



التمساح يرصد الطائرة



الدرون بعد تدميرها

وقال مسؤول بالحديقة إنه تم العثور على الطائرة بدون طيار بعد أسبوعين على شاطئ البحيرة، وبطاقة الفيديو نجت من هجوم التمساح وخرج الفيديو للنور ليشاهد الناس لحظة قفز التمساح وهجومه على الطائرة الدرون.