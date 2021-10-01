اليوم السابع
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الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:12 ص
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تفاصيل خطة تطوير شركات الدواء العامة فى 5 معلومات تعرف عليها

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:00 ص
تفاصيل خطة تطوير شركات الدواء العامة فى 5 معلومات تعرف عليها ادويه
كتب عبد الحليم سالم

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تركز وزارة قطاع الأعمال العام، على سرعة الانتهاء من مشروع تطوير شركات الدواء العامة، التابعة للقابضة للادوية والمستلزمات الطبية، للارتقاء بالشركات وزيادة جودة الدواء، لزيادة تنافسيته خارج مصر .. تعرف علي التفاصيل .
 
1- تمتلك القابضة للأدوية 8 شركات تصنيع دواء بجانب شركة لتصنيع العبوات.
 
 2- تستهدف الشركات زيادة حصتها السوقية المحلية  الفترة المقبلة لنحو 15‎%‎ .
 
3- تم تخصيص نحو 1.7 مليار جنيه لتطوير الشركات للحصول على شهادة GMP.
 
4- مشروع التصنيع الجيد،يهدف لزيادة الصادرات وبموجبه يتم التفتيش من الدول الراغبة فى الاستيراد على المصانع.
 
5- سيتم التوجه لتصنيع خامات الدواء محليا بالاستعانة بخبرات عالمية؛ لزيادة الصادرات.

القابضة للادوية

قطاع الاعمال العام

صناعة الدواء

صادرات الادوية

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