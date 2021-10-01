تعرف على كيفية تحفيز الإبداع فى ريادة الأعمال بخطوات نحو التميز.. إنفوجراف

كتبت أسماء أمين

عرضت صفحة رواد 2030 على فيس بوك 8 خطوات لتحفيز الإبداع فى ريادة الأعمال لإضفاء المزيد من المتعة فى أماكن العمل





1- استخدم خيالك

دائمًا ما ينبع الإبداع والابتكار من قدرتنا على استخدام خيالنا، ومن خلال تمرين العصف الذهني البصري ستكون قادرًا على إطلاق محركك الإبداعى وإضفاء المزيد من المرح والمتعة في مكان العمل.





2- أخرج من الصندوق

في أغلب الأحيان نشعر براحة كبيرة في بيئة العمل، وغالبًا ما نقضي ساعات طويلة في مكاتبنا، لكن من المهم أن تأخذ فترات راحة طوال اليوم، سواء كان ذلك للحصول على بعض الهواء النقي، أو الذهاب في نزهة على الأقدام، أو القيام ببعض تمارين التمدد أو الاستمتاع ببعض المشروبات مع زميل في العمل، يُمكن أن يكون الابتعاد للحظة وجيزة هو أفضل شيء لإنتاجيتك، امنح عقلك استراحة واسمح للأفكار الجديدة بالتسرب.





3- الاستمتاع بالموسيقى

ثبتت العديد من الدراسات الأوروبية أن الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك يُمكن أن يساعد في تحفيز الإبداع، سواء كان النوع المفضل لديك كلاسيكيًا أو جديدًا، فقد يؤدي وضع زوج من سماعات الأذن إلى إثارة ضجة إبداعية تحتاجها.





4- بناء ثقتك في نفسك

يُمكن أن يؤدي عدم الأمان في قدراتك إلى قمع الإبداع، وهذا هو سبب أهمية بناء الثقة؛ لذلك قم بتدوين التقدم الذي أحرزته، وأثنِ على جهودك، وكن دائمًا على اطلاع على طرق مكافأة إبداعك.





5-استخدام الإضاءة المزاجية

قد يؤدي إطفاء الأنوار إلى تعزيز إبداعك الريادي وزيادة تفكيرك الإبداعي، وفي هذا الصدد أثبتت دراسة ألمانية أن تعتيم الأضواء يُمكن أن يعزز من الإبداع ويُقلل من الموانع، بل يزيد من تصميمك. في المرة القادمة التي تعاني فيها من كتلة إبداعية حاول ببساطة تغيير الإضاءة الخاصة بك.





6- تكوين صداقة مع المبدعين المفكرين

تعتبر فكرة إحاطة نفسك بالمفكرين المبدعين الآخرين طريقة رائعة لتعزيز العملية الإبداعية بداخلك، وجعل عقلك يسير في المسار السريع والصحيح، إذًا فإحاطة نفسك بأشخاص مبدعين، سواء كانوا بارعين في الكتابة أو الموسيقى أو أي أشكال فنية أخرى، يمكن أن تساعدك في دفع إبداعك.





7- تصور وتأمل

يُعد التأمل من الوسائل الإيجابية التي تعمل على تحفيز العملية الإبداعية، كما تتضمن بعض فوائد التأمل: زيادة التركيز والصبر والهدوء والوضوح والبصيرة، ويُمكن أن يؤدي تحسين كل ذلك إلى زيادة مستويات الإبداع بشكل كبير.





8- تحفيزمناطق مختلفة في دماغك

إذا كنت تكافح من أجل أن تكون مبدعًا باستخدام منطقة معينة من دماغك فحاول الانتقال إلى منطقة أخرى، وإذا كنت تكافح من أجل التوصل إلى حل لمشكلتك في مناقشة فحاول تصور ذلك الحل.