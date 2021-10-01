تعرفى على 4 تغييرات غذائية تساعد فى السيطرة على سكر الحمل

سكري الحمل يحدث بسبب نقص هرمونات الأنسولين في فترة الحمل، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة الصحية إلى مضاعفات، فى التقرير التالى نتعرف على التغييرات الغذائية المطلوبة للسيطرة على سكري الحمل، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
1. مراقبة الكربوهيدرات في النظام الغذائي
تحتوي معظم الأطعمة التي نأكلها على كمية من الكربوهيدرات؛ ومن ثم فإن تنظيم الكربوهيدرات في النظام الغذائي مهم للغاية لتكون هناك مساحة للوجبات الخفيفة وجميع الوجبات الأساسية ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل مستويات السكر في الدم في النظام الغذائي، ويمكنك مراقبته والتحكم فيه من خلال القيام بما يلي:
- تجنب تفويت الوجبات.
- تناول النظام الغذائي الغني بالبروتين والألياف.
- التزمى بالطعام الذي يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة.
2. اتباع نظام غذائي غني بالبروتين
النساء المصابات بسكري الحمل يمكنهن اتباع نظام غذائي بروتيني مغذي مع بعض الكربوهيدرات المعقدة التي ستساعد على تنظيم هذه الحالة، يمكن للمرأة إضافة هذه الأطعمة الغنية بالبروتين إلى نظامها الغذائي للسيطرة على سكري الحمل:
- فاصوليا.
- المكسرات.
- السمك والدجاج.
- البذور.
- بيض.
3. تجنب السكريات
يجب على أي امرأة تعاني من سكري الحمل مراقبة السكر والكربوهيدرات، وتجنب السكريات والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والمواد الغذائية مثل الكاتشب وما إلى ذلك.
4. اختارى الدهون غير المشبعة
الدهون غير المشبعة أفضل من الدهون المشبعة لتجنب رفع سكر الدم أثناء الحمل، يمكن للمرأة أن تختار الخيارات الصحية في زيت الطهي، والمكونات الإضافية بدلاً من الزيوت الضارة وما إلى ذلك، بعض الأمثلة على الدهون غير المشبعة هي-
- زيت الزيتون.
- زيت الفول السوداني.
- تونة.
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