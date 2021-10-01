تراجع أسعار الخضروات بالإسماعيلية.. الطماطم والبطاطس بـ 8 والبصل بـ 5.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من داخل سوق الخضروات بمدينة الإسماعيلية اليوم الجمعة، للتعرف على أسعار الخضراوات، والتى شهدت تراجع فى أسعار بعض الخضروات، فى الوقت نفسه يشهد السوق حالة من الركود.

وقال أحد التجار، إن أسعار الخضروات اليوم فى سوق الإسماعيلية، سجلت طماطم بـ 8 جنيه وفرز تانى بـ 5 جنيه والجزر بـ 8 جنيه والبامبة بـ 10 جنيه، والخياربـ 6 جنيه والكوسة بـ 10 جنيه والليمون بـ 10جنيه والفلفل بـ 8 جنيه والباذنجان بـ 5 جنيه والجزر بـ 8 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر حزمة الخضرة مثل البقدونس، الكسبرة، الشبت 50 قرشًا والجرجير 75 قرشًا والكرفس 150 قرشًا، والملوخية جنيهين للحزمة، والفلفل الألوان 25 جنيهًا، والباذنجان الرومى 5 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر المانجو نعومي، والزبدة، السكرى من 20 جنيهًا إلى 25 جنيه، والفص 80 جنيهًا والعويس 40 جنيهًا، والمانجو الفونسو 35 جنيها للكيلو، والمانجو دبشة 20 جنيهًا، والخوخ البلدى 15 إلى 35 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، الرومان بـ 6 جنيه، والتفاح بـ 15 جنيه.



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية