تحسين جودة المياه.. تعرف على استراتيجية إدارة الموارد المائية حتى 2050

كتبت أسماء نصار

وضعت وزارة الموارد المائية والرى، استراتيجية حتى عام 2050 مكونة من أربع محاور، لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل الاستراتيجية.



1- المحور الأول هو تحسين نوعيه المياه لاننا نعيد استخدام المياه اكثر من مرة، وبالتالي ينعكس على صحة المواطنين و جودة المنتج، وعلى الأوبئة التى تتولد فى المياه نتيجه المعالجه وبالتالي تحسين نوعية المياه أولوية أولى لدى الدولة.



2- المحور الثانى يتمثل فى ترشيد استخدامات المياه من خلال منظومة ادارة رشيدة وانشاء منشآت التحكم فى توزيع المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم بدائل الطاقة المتجددة، كما أطلقت الدولة البرنامج القومي لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة تبلغ حوالى 80 مليار جنيه،



3- المحور الثالث تنمية الموارد المائية التأقلم مع آثار التغيرات المناخية، لذلك تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية والتخفيف من اخطار السيول وتحويلها من نقمة إلى نعمة من خلال منشآت حصاد الامطار على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الاحمر ومحافظات الصعيد، كما تم تنفيذ مشروعات تستهدف الحماية الشاطئية بأطوال تناهز ال 120 كم ومخطط 120 كم غيرها الي مجموعة من محطات الرفع لتتكامل منظومة الحماية من أخطار السيول، وتعكس مجهودات الدولة خلال الست اعوام الماضية بإستثمارات ناهزت ال 10 مليارات جنيه.



4- المحور الرابع فى تهيئة البيئة الملائمة للعمل وتنفيذ باقى محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات، والتوعية بالتحديات المائية، والتشريعات، والقوانين التى تلزم الجميع بمسئولياتهم نحو الحوكمة الرشيدة فى ادارة الموارد المائى .



