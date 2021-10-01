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تحرير 3329 مخالفة لسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 11:09 ص
تحرير 3329 مخالفة لسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى تركيب الملصق الالكتروني
كتب محمود عبد الراضي

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رفعت الجهات المعنية 45 سيارة متروكة فى الشوارع، وضبط 3329 سيارة لعدم تركيبها الملصق الإلكترونى، وذلك خلال حملات مرورية مكبرة على مدار الـ24 ساعة الماضية.
 

كانت الجهات المعنية ضبطت عددًا من السيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكترونى:

- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية. 

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

 


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