اليوم السابع
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تحرير 23 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 07:01 م
تحرير 23 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان حملات تموينية -أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم الجمعة، من ضبط 23 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق، بتوجيهات من اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان.

 

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير 23 قضية تموينية، على النحو التالى: 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و11 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية  السجائر الخاصة بسوق الحرة.

 

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.


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