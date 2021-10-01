تحريات لكشف ملابسات حريق منطقة الزرايب في أوسيم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف سبب حريق هائل اشتعل بمنطقة الزرايب في منطقة البراجيل بأوسيم، والذي أسفر عن تفحم كميات كبيرة من المخلفات التي يجمعها جامعي القمامة، لإعادة تفريغها وبيع أجزاء منها لمصانع البلاستيك والحديد، مرة أخرى.

وأشارت أقوال الشهود إلى احتمالية نشوب الحريق بسبب إلقاء سيجارة بين القمامة، مما أدى لاشتعال الحريق وامتداده على مساحة كبيرة من المخلفات، دون وقوع إصابات.

وعقب السيطرة على الحريق، أجرى رجال المباحث معاينة للمكان الذي شهد الحريق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء المعاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من جامعي القمامة، العاملين بالمكان، لكشف ملابسات اشتعال الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق هائل بمنطقة الزرايب في البراجيل بأوسيم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق الذي استمر عدة ساعات، وإخماده دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.