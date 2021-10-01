تجرد من إنسانيته.. أب يطعن ابنته بالسكين ويلف الحبل حول رقبتها بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت منطقة السيل الريفى شرق مدينة أسوان، جريمة قتل بشعة تجرد فيها أب من إنسانيته بعد أن طعن ابنته بسكين وقتلها، فى ظروف غامضة لا تزال تحقق فيها الشرطة بقسم ثان أسوان.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسوان، يفيد بوصول جثة فتاة إلى مشرحة أسوان وبها طعنات وعليها آثار خنق بالرقبة، وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الفتاة تدعى "ن.ك.ع" 17 سنة، ومقيمة بمنطقة السيل الريفى مدخل خور عواضة شرق مدينة أسوان، وفاجأها والدها بطعنها بسكين من الخلف بعد أن خنقها بحبل كان بحوزته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتواصل مباحث قسم ثان أسوان تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.